பக்கா ஸ்கெட்ச்! ஹாஸ்டலுக்குள் காதலியை கூட்டிச்செல்ல பலே பிளான் போட்ட காதலன்! கடைசியில் ஒரு ட்விஸ்ட்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் பொறியியல் மாணவர் ஒருவர் தனது காதலியை விடுதிக்குள் அழைத்து வர எடுத்துள்ள முயற்சி அனைவரையும் திகைக்கச் செய்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் மணிப்பாலில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இங்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனியாக விடுதி உள்ளன.

பெரும்பாலான கல்லூரி விடுதிகளைப் போல இங்குள்ள ஆண்கள் விடுதிக்குள் பெண்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை. இருப்பினும், பொறியியல் மாணவர் ஒருவர் தனது காதலியை விடுதிக்குள் அழைத்து வர எடுத்துள்ள முயற்சி அனைவரையும் ஷாக் ஆக வைத்துவிட்டது.

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி தற்காலிகமாக ராமநாதபுர மருத்துவக் கல்லூரியில் செயல்படும்

English summary

An engineering college student in Manipal tried to sneak his girlfriend inside by hiding her in a trolley bag: Karnataka trolley news latest in tamil.