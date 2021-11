கர்நாடக இடைத் தேர்தல்: பசவராஜ் பொம்மைக்கு அக்னி பரிட்சை.. முதல்வரான பிறகு சந்திக்கும் முதல் தேர்தல்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற இரண்டு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மைக்கு, மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள் .

கர்நாடகாவில் பாஜக மூத்த தலைவர் எடியூரப்பா முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலகிக் கொள்ளுமாறு பாஜக மேலிடத்தால் வலியுறுத்தப்பட்டு அந்தப் பதவிக்கு கொண்டு வரப்பட்டவர் பசவராஜ் பொம்மை.

இவர் முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக இரு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. எனவே இதில் பாஜக வெற்றி பெற்றால் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்று அர்த்தம். இரண்டிலும் தோல்வியடைந்தால் பசவராஜ் பொம்மைக்கு மக்கள் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை என்று அர்த்தமாகி விடும்.

Karnataka bypoll results 2021: In Karnataka bypolls held in two constituencies on October 30 the results are comes out on today which is seen as a acid test for CM Basavaraj Bommai who came to the power after BS Yediyurappa step down as chief minister.