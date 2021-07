தோளில் கை வைத்த தொண்டர்.. கடுப்பாகி 'பளார்' விட்ட கர்நாடகா காங்கிரஸ் தலைவர்.. வைரல் வீடியோ

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் தோளில் கை வைத்த நிர்வாகி ஒருவரை அம்மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவக்குமார் அறைந்த சம்பவம் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. மேலும், இந்த வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக அறியப்படுபவர் ஜி மெடகவுடா. முன்னாள் அமைச்சரும் எம்பியுமான மெடகவுடாவின் உடல்நிலை சமீபத்தில் மோசமானது.

பெங்களூரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மெடகவுடா கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தான் மாண்ட்யா மாவட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

#WATCH Karnataka Congress President DK Shivakumar slaps a party worker for trying to put his hand on his shoulder in Mandya yesterday pic.twitter.com/6ldIB08mdw

English summary

Karnataka Congress chief DK Shivakumar was caught on camera slapping a party worker who tried to put his hand on his shoulder. DK Shivakumar explains he slapped because the person doesn't follow Social distancing.