அடுத்தடுத்து முளைக்கும் சர்ச்சைகள்..! எல்லாத்துக்கும் பொம்மை தான் காரணம்! கடுமையாக சாடிய சித்தரமையா

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : கர்நாடகவில் ஹிஜாப் சர்ச்சைக்கும் பிறகு தற்போது ஹலால் இறைச்சி , மசுதிகளில் ஒலிப்பெருக்கிக்கு தடை உள்ளிட்ட விவகாரங்களின் பின்னணியில் கர்நாடக அரசும், முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையும் இருப்பதாக முன்னாள் முதல்வரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான சித்தரமையாக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் விவகாரம் மற்றும் கோவில்கள் அருகே இந்துக்கள் அல்லாத வியாபாரிகள் கடைகள் வைக்க தடை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் வெடித்தது.

இந்த நிலையில் பாஜக ஆளும் கர்நாடகாவில் தற்போது மேலும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக சர்ச்சைகள் அடுத்தடுத்து வலது சாரி அமைப்புகளால் கிளப்பப்பட்டு வருகிறது.

ஹிஜாப், ஹலால் இப்போ.. மசூதிகளில் ஒலி பெருக்கி பயன்படுத்த கர்நாடக வலதுசாரி அமைப்புகள் எதிர்ப்பு

English summary

Former Chief Minister and senior Congress leader Chidramaiah has slammed the Karnataka government and Chief Minister Basavaraj's puppet for being behind the issue of banning loudspeakers in mosques and halal meat even after the hijab controversy in Karnataka.