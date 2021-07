இந்த இரண்டும் இருக்கிறதா.. கேரளாவுக்கு புது ரூல்ஸ் போட்ட கர்நாடகா.. எல்லையில் பரபரப்பு

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு : அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலிருந்து கர்நாடகாவிற்குள் நுழையும் பயணிகளுக்கு இப்போது ஆர்டி-பி.சி.ஆர் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் கட்டாயமாகும். அத்துடன் இரண்டு டோஸ் பெற்ற கோவிட் -19 தடுப்பூசி சான்றிதழும் கட்டாயம் என்று அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகா அரசின் தலைமைச் செயலாளர் பி.ரவிக்குமார் பிறப்பித்த உத்தரவில், டெல்டா பிளஸ் மாறுபாடு கேரளாவின் சில மாவட்டங்களில் பதிவாகியுள்ளது. இதனால் சிறப்பு கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிரப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி கேரளாவில் இருந்து வருபவர்களுக்கு ஆர்டி-பி.சி.ஆர் நெகட்டிவ் சோதனை கட்டாயம் ஆகும். இந்த சோதனை 72 மணி நேரத்திற்குள் எடுத்தாக இருக்க வேண்டும். மேலும் இரண்டு டோஸ் போட்ட தடுப்பூசி சான்றிதழையும் அளிக்க வேண்டும்.

English summary

Passengers entering Karnataka from neighbouring Kerala will now be asked to furnish either an RT-PCR negative report or a Covid-19 vaccination certificate “of having received both doses”, an official order by Karnataka.