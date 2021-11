பெங்களூரில் தென்னாப்பிரிக்க பயணிக்கு கொரோனா.. விமானப் பயணிகளுக்கு இனி புதிய கட்டுப்பாடு

Bangalore

oi-Udhayabaskar

பெங்களூரு: தென்னாப்பிரிக்காவில் ஓமைக்கரான் எனப்படும் உருமாரிய கொரோனா கண்டுடிபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து கர்நாடகாவில் விமானப் பயணிகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

பல்வேறு நாடுகள் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கான விமான சேவைகளுக்கு தடை விதித்துள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு பரிசோதனைகள் உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளன.

இதையடுத் கர்நாடாகாவில் வெளிநாடு மற்றும் மகாராஷ்டிரா, கேரளாவில் இருந்து விமானத்தில் வரும் பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யவும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Karnataka has stepped up COVID-19 precautionary measures in the state amid a rise in cases and worries over new strain Omicron. Screening of international passengers at the airports will be intensified and RT-PCR tests will now be mandatory for visitors from Maharashtra and Kerala.