எடியூரப்பா விலகியதும் "லகானை" கையிலெடுத்த டெல்லி! முதல்வர் ரேஸில் 3 பேர்! "உ.பி. பாணிக்கும்" சான்ஸ்

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா பதவி விலகிய நிலையில், அந்த மாநில அரசியல் லகான், இப்போது டெல்லி கைகளுக்குச் சென்று உள்ளது.

கர்நாடக பாஜகவில் அசைக்கமுடியாத தலைவராக இருக்கக் கூடியவர் எடியூரப்பா. இவருக்கு மாற்றாக அங்கு பாஜக சார்பில் வேறு ஒரு முதல்வர் வேட்பாளரை பாஜக மட்டுமல்ல.. மக்கள் கூட கனவிலும் நினைத்து பார்த்தது கிடையாது.

ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்த பாஜகவை பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ராஜ்ஜியத்துக்கு கொண்டு சென்றவர் எடியூரப்பா. சிறப்பான, பேச்சாளர் மற்றும் மக்கள் ஆதரவு கொண்ட தலைவர் என்பதால் பாஜகவில் வேறு யாரும் அங்கு பெரிய தலைவராக உருவெடுக்க முடியவில்லை.

கலைந்தது எடியூரப்பா அமைச்சரவை.. கர்நாடக புதிய முதல்வர் யார்? கூடுகிறது பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்

Karnataka politics shifting towards Delhi as CM Yediyurappa has resigned from his post, now the central leadership of BJP will decide who will be the next chief minister for Karnataka.