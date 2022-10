பறவைகளுக்காக.. சொந்த செலவில் 16 குளம்.. பாராட்டிய பிரதமர் மோடியை பாராமலே இறந்த தொழிலாளி.. சோகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் பறவைகளுக்காகவும், இயற்கையை காக்கவும் சொந்த செலவில் 17 குளங்களை உருவாக்கி பிரதமர் மோடியால் பாராட்டப்பட்ட ஆடு மேய்த்த தொழிலாளியான கல்மனே காமேகவுடா வயது முதிர்வால் மரணமடைந்தார். பிரதமர் மோடியை பார்க்க ஆசைப்பட்ட இவர் அவரை பார்க்காமலே மரணமடைந்துள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் பறவைகளை காப்பாற்ற பல்வேறு அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் பலர் தன்னார்வலர்களாக இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

ஆனால் கர்நாடகாவில் ஒற்றை நபராக 84 வயது நிரம்பிய ஒருவர் 16 குளங்களை வெட்டி பறவைகளையும், இயற்கையையும் பாதுகாத்து வந்த நிலையில் வயோதிகத்தால் அவர் மரணடைந்துள்ளார்.

English summary

Kalmane Kamegowda, a goat herder who was praised by Prime Minister Modi for building 17 ponds at his own expense for birds and nature conservation in Karnataka, has died of old age.