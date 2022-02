சர்ச்சை.! ஹிஜாப் அணிந்து வந்து மாணவிகளை.. தனி அறையில் அமர வைத்த கல்லூரி நிர்வாகம்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த மாணவிகளை மற்ற மாணவிகளுடன் அமர விடாமல், தனி அறையில் அமர வைத்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர பல்வேறு கல்லூரிகளிலும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளன. இந்த விவகாரம் நாளுக்கு நாள் விஸ்வரும் எடுத்து வருகிறது.

உடுப்பி, மங்களூர், சிக்மங்களூர், சிவமொக்கா போன்ற மாவட்டங்களில் உள்ள கல்லூரிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர பல்வேறு கல்லூரிகளும் அனுமதி மறுத்து வருகின்றனர்.

Hijab-wearing students outside the gates allowed the young women on campus this morning but controversially seated them in separate classrooms without any lessons: Karnataka student protest on right to wear a hijab in classrooms.