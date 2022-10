‛லெஸ்பியன்’ உறவு! கல்லூரி விடுதியில் நடந்த தகராறு.. மாணவியை பிளேடால் வெட்டிய தோழி..அதிர்ச்சி காரணம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் கல்லூரி விடுதியில் ‛‛லெஸ்பியன்'' உறவில் மாணவிகள் 2 பேர் இருந்தனர். இந்நிலையில் இவர்கள் 2 பேருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் மாணவியை அவரது தோழி பிளேடால் அறுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் தாவணகெரெ டவுன் வித்யாநகர் அருகே தனியாருக்கு சொந்தமான ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி ஒன்று உள்ளது. இந்த கல்லூரியில் ஏராளமான மாணவிகள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.

வெளிமாவட்ட மாணவிகள் கல்லூரியில் படிக்கும் நிலையில் அவர்களுக்கு தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது. இந்த விடுதி மாணவிகள் தங்கி தினமும் கல்லூரி சென்று வருகின்றனர்.

English summary

There were 2 female students in a lesbian'' relationship in a college hostel in Karnataka. In this case, the incident in which the student was cut with a blade by her friend in a dispute between the two has caused a lot of excitement.