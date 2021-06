ஜூன் 21ம் தேதி முதல்.. ஊரடங்கில் ஏகப்பட்ட தளர்வுகள்.. நிபுணர் குழு கர்நாடக அரசுக்கு பரிந்துரை

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: ஜூன் 21ம் தேதி முதல், ஊரடங்கில் மேலும் பல தளர்வுகளை வழங்கலாம், அதிலும் குறிப்பாக, உணவகங்களைத் திறக்கலாம், திருமண மண்டபங்கள், மால்கள், வணிக வளாகங்கள் ஆகியவற்றை இயங்க அனுமதிக்கலாம் என்று, கர்நாடக அரசுக்கு அந்த மாநில, கொரோனா ஆய்வு தொடர்பான மாநில தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

தமிழகத்தைப் போலத்தான் கர்நாடகாவிலும் 21ம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு தற்போது காலை 6 மணி முதல் மதியம் 2 மணிவரை கடைகளைத் திறந்து வைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பெங்களூர் உட்பட பல மாவட்டங்களில் இந்த தளர்வு அமலில் உள்ளது. மைசூர், சாம்ராஜ்நகர் உட்பட சில மாவட்டங்களில் கூடுதல் கட்டுப்பாடு உள்ளது.

The State Technical Advisory Committee has recommended to the Government of Karnataka that from June 21, the lockdown could be further relaxed, especially in restaurants, wedding halls, malls and shopping malls.