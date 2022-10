எனக்கு அவர் தான் முக்கியம்! 3 குழந்தைகளை தவிக்க விட்டு பறந்த பச்சைக்கிளி! போலீஸ் கதவை தட்டிய கணவன்!

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ்நகர் அருகே கள்ளக் காதலனுடன் தனது தாய் தங்களை விட்டு பிரிவதை கண்டு மூன்று குழந்தைகளும் கதறி அழுத நிலையில் அதனை கண்டு கொள்ளாமல் அவர் சென்றது போலீசாரையே அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது.

தகவல் தொழில்நுட்பம் சமூக வலைதளங்களின் தாக்கம் அதிகரித்துவிட்ட இந்தக் காலத்தில் குடும்ப உறவுகள் சிதைந்து வருகிறது என்பது ஒரு கசப்பான உண்மை. அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்.

கணவன் மனைவிக்கு இடையே கருத்தொற்றுமை இல்லாததன் காரணமாக அவர்கள் பிரிந்து வாழ்வது அல்லது வேறு துணையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது அவர்களது மனம் மற்றும் தனிப்பட்ட பிரச்சனை.

English summary

The police were shocked when saw his mother leave them with a love near Samrajnagar, Karnataka, while crying for her three children without noticing it.