கர்நாடக அரசியலில் இருந்து எடியூரப்பாவை ஓரம்கட்டுகிறதா பாஜக? அவரே சொன்ன பதில் இதுதான்!

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: "என்னை யாரும் வீழ்த்த முடியாது.. யாரும் என்னை ஓரங்கட்டவில்லை" என்று பாஜக மூத்த தலைவரும், கர்நாடகா முன்னாள் முதல்வருமான பி.எஸ். எடியூரப்பா பேசினார்.

பாஜகவில் இருந்து எடியூரப்பா ஓரங்கட்டப்படுவதாகவும், கட்சித் தலைமையால் அவர் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

இதேபோல, கர்நாடகா முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையும், எடியூரப்பாதான் எப்போதும் எங்களின் தலைவர் எனக் கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகா உதயமான நாள் விழா- கன்னடத்தில் பேசிய ரஜினிகாந்த்- நன்றி சொன்ன முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை!

English summary

senior BJP leader and former Karnataka Chief Minister B.S. Yeddyurappa said No one can bring him down. no one can sidelined him.