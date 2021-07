ஸ்டாலினை தொடர்ந்து லிஸ்டில் இணைந்த பசவராஜ் பொம்மை.. அப்பா vs மகன்... மாநில முதல்வராகியவர்கள்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு : பசவராஜ் பொம்மை கர்நாடகாவின் புதிய முதல்வராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் கர்நாடகாவின் முன்னாள் முதல்வர் எஸ்ஆர் பொம்மையின் மகன் ஆவார். முன்னதாக கர்நாடகாவில் தேவகௌடாவின் மகன் குமாரசாமி முதல்வராக இருந்துள்ளார். அந்த வரிசையில் இரண்டாவதாக கர்நாடகாவில் முன்னாள் முதல்வரின் மகன் முதல்வராகி உள்ளார்.

பசவராஜ் பொம்மை மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இதுவரை அப்பாவை தொடர்ந்து மகன்கள் யார் யார் மாநில முதலமைச்சர்களாக பணியாற்றி உள்ளார்கள் என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி தலைவர் தேவகௌடா 1994-96 வரை கர்நாடகாவின் 14 வது முதல்வராக பணியாற்றினார். அவரது மகன் குமாரசாமி 2018-19 முதல்வராக பதவி வகித்துள்ளார்.

English summary

the appointment of Basavaraj Bommai as the new Karnataka Chief Minister on Tuesday, makes him join the ranks of an elite club where a CM’s son went on to become a chief minister himself. Bommai is the son of SR Bommai, former Karnataka CM,