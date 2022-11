கர்நாடகாவின் ரியல் 'சார்லி 777'... அடர் காட்டில் மயங்கிய உரிமையாளர்.. கெத்தாக மீட்ட வளர்ப்பு நாய்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் சிவமொக்கா பகுதியில் விறகு எடுக்க காட்டுக்கு சென்றவர் மயங்கிய விழுந்த நிலையில் அவரது வளர்ப்பு நாய் அவரை மீட்க உதவி செய்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தினமும் அவருடன் காட்டுக்கு போகும் இந்த 'நாய்' அவர் சென்று வரும் வழியை நன்கு அறிந்திருந்தால் உடனடியாக அவரை கண்டுபிடித்துள்ளது.

வளர்ப்பு நாய் ஒன்று அதன் உரிமையாளரின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மட்டுமல்லாது மாநிலம் முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A man who went to the forest to collect firewood in Sivamokka area of ​​Karnataka fell unconscious and his pet dog helped him to rescue him. This 'dog' who goes with him to the forest every day, if he knows the way he is going, finds him immediately. The incident of a pet dog saving its owner's life is being talked about not only in the region but also across the state.