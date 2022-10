அடுத்த அதிரடி.. கார் பின் இருக்கையில் அமருவோர் சீட் பெல்ட் அணியாவிட்டால் 1000 அபராதம்..கர்நாடகாவில்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் காரில் பயணிக்கும்போது பின் இருக்கையில் அமர்ந்து பயணிப்போருக்கும் சீட் பெல்ட் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மீறுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கவும் அதிரடியாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் சாலை விபத்துகளில் ஏராளமானவர்கள் பலியாகி வருகின்றனர். இதில் பெரும்பாலான விபத்துகள் என்பது விதிமீறல்களால் தான் நடக்கின்றன.

இதனால் போக்குவரத்து விதிகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. இருப்பினும் பலரும் இன்னும் விதிகளை பற்றி கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை.

New Traffic Rules In Karnataka: In Karnataka, seat belt is mandatory for rear seat passengers while traveling by car. The Karnataka police has imposed a Rs 1,000 fine for not wearing seat belts on the rear car seats.