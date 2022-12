கர்நாடகாவில் மீண்டும் பதற்றம்.. மங்களூரில் பேன்சி கடைக்காரர் படுகொலை.. 3 நாள் 144 தடை உத்தரவு

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் மங்களூர் அருகே கடைக்காரரை மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த 2 பேர் கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்த சம்பவம் அங்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று முதல் டிசம்பர் 27 வரை 3 நாட்கள் 144 தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கொலையாளிகளை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கர்நாடகாவில் உள்ள முக்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்று தட்சிண கன்னடா. கடலோர மாவட்டமாக இது அமைந்துள்ளது. இந்த மாவட்டம் அடிக்கடி சர்ச்சைகளில் சிக்குவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக மதம்சார்ந்த பிரச்சனைகள் தட்சின கன்னடா மாவட்டத்தில் அவ்வப்போது எழுந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தற்போது மங்களூர் புறநகரில் பேன்சி கடைக்காரர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இவர் யார்? நடந்தது என்ன? என்பது பற்றிய முக்கிய விபரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

The incident of stabbing a shopkeeper to death near Mangalore in Dakshina Kannada district of Karnataka state by 2 men on a motorcycle has created tension there. As a precautionary measure, Prohibitory Order 144 has been implemented. Police are actively investigating the killers.