இருட்டில் படர்ந்த 'கை..' நண்பர்களுக்கு மனைவியையே ட்ரீட் வைத்த சைக்கோ சாப்ட்வேர் ஊழியர் சிக்கினார்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் தனது மனைவியை அலுவல நண்பர்களுடன் செக்ஸ் வைத்துக்கொள்ள கட்டாயப்படுத்தியதாக சாஃப்ட்வேர் ஊழியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலத்தின் சம்பிகேஹள்ளி பகுதியில் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் ஒருவர் வசித்து வந்திருக்கிறார். இவருக்கு கடந்த 2011ம் ஆண்டு திருமணம் நடந்திருக்கிறது.

இவர்களுக்கு அழகான ஒரு ஆண் குழந்தையும் பிறந்திருக்கிறது. மனைவி, குழந்தை என குடும்பம் அழகாக சென்றுகொண்டிருக்கையில் திடீரென வந்தது ஒரு பூகம்பம்.

காவி ரஜினி.. மாட்ட மாட்டேன்னு சொன்னாரே! வள்ளுவருக்கும் ரஜினிக்கும் ஒருசேர விபூதி அடித்த ரசிகர்கள்!

English summary

A software employee has been arrested in Karnataka for forcing his wife to have sex with office friends. A case of attempted rape is also pending against him.