“கொடூரம்” - ஆதார் இல்ல..போ! கருணை இழந்த கர்நாடக டாக்டர் - இரட்டை குழந்தைகளுடன் இறந்த தமிழ் கர்ப்பிணி

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநில அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வலியில் அனுமதிக்கப்பட்ட தமிழ் பெண் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்படாததால் வீட்டுக்கு சென்று இரட்டை குழந்தையை ஈன்றெடுத்த அவர், பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 30 வயது பெண் கஸ்தூரி. இவர் கர்நாடகா மாநிலம் துமகூருவில் உள்ள குடிசைப் பகுதியில் குடும்பத்துடன் தங்கி வசித்து வருகிறார்.

நிறைமாத கர்ப்பிணியான இவர், கடந்த புதன்கிழமை இரவு பிரசவ வலியால் அவதிப்பட்டு இருக்கிறார். உடனே அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆட்டோவில் அனுப்பி வைத்து உள்ளனர்.

English summary

A Tamil woman who was admitted in labor pain at the Karnataka State Hospital was not allowed to go home and gave birth to twins, and she died miserably.