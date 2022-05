கேஜிஎப்பில் களமிறங்கிய அண்ணாமலை! பைக் ஊர்வலம்! பாஜக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை! பின்னணி என்ன?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் அதிகம் உள்ள கோலார் மாவட்டத்தில் இன்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பைக் ஊர்வலம் சென்றார். மேலும் கோலார் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக வெற்றி பெறும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இந்நிலையில் கர்நாடகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு(2023) நடைபெற உள்ளது.

இதில் ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜகவும், மீண்டும் ஆட்சியில் அமர காங்கிரஸ் கட்சியும் முயற்சித்து வருகிறது. குறிப்பாக கட்சி மேலிட தலைவர்கள் கர்நாடகத்துக்கு அடிக்கடி விசிட் செய்ய துவங்கி உள்ளனர்.

English summary

Karnataka Assembly Election to be held next year. In this regard, the Tamil Nadu BJP Chief Annamalai bike procession in the Tamil-majority Kolar district of Karnataka. He also expressed confidence that the BJP would win all the constituencies in Kolar district.