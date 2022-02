ஹிஜாப் அணிந்த மாணவிகளை வகுப்பறையில் தனியாக அமர வைத்தது நவீன தீண்டாமை.. ஹைகோர்ட்டில் அனல் பறந்த வாதம்

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப் அணிந்த மாணவிகளை வகுப்பறையில் தனியாக அமர வைத்தது நவீன தீண்டாமை என வழக்கறிஞர் கூறியதற்கு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற விவாதத்தில் அனல் பறந்தது.

மேலும், ஹிஜாப் விவகாரத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அமைதி காக்குமாறு கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் உள்ள உடுப்பி, சிவமோகா, சிக்மக்ளூர், மங்களூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர இந்துத்துவா அமைப்புகள் தரப்பிடமிருந்து திடீர் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. எனவே சில கல்லூரிகள் ஹிஜாப்புக்கு தடை விதித்தன.

மேலும், ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் முஸ்லீம் மாணவிகள் வந்தால் நாங்களும் காவி துண்டு அணிவோம் என கூறி இந்துத்துவா மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். தங்கள் உரிமைகளுக்காக முஸ்லீம் மாணவிகள் பள்ளி வாயிலில் அமர்ந்து போராடி வருகிறார்கள்.

விஸ்வரூபம் எடுத்த ஹிஜாப் விவகாரம்.. பதற்றம்.. கர்நாடகாவில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு 3 நாள் விடுமுறை

English summary

The Karnataka High Court debate was heated when the public prosecutor strongly objected to the lawyer's claim that keeping hijab-wearing students alone in the classroom was modern untouchability.