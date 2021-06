கர்நாடகா செல்பவர்களுக்கு.. தடுப்பூசி டோஸ் போட்ட சர்டிபிகேட் கட்டாயம்.. அதிரடி உத்தரவு.. முழு விவரம்!

Bangalore

பெங்களூரு: மகாராஷ்டிராவில் இருந்து கர்நாடகாவுக்கு செல்பவர்கள் ஒரு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நமது அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் ஒரு கட்டத்தில் தினசரி கொரோனா தொற்று 40,000-க்கு மேல் சென்று அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

அங்கு போடப்பட்ட கடுமையான ஊரடங்கு நடவடிக்கையால் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்து தற்போது 4,000-க்குள் அடங்கி விட்டது. இதனால் ஊரடங்கில் படிப்படியாக தளர்வுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன.

Those traveling from Maharashtra to Karnataka are required to have a certificate of vaccination against a single dose of corona vaccine