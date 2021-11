பிச்சைக்காரர் மரணத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நேரில் அஞ்சலி! போஸ்டர், பேனர்கள் வேறு! ஏன் தெரியுமா?

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: சாலை விபத்தில், மரணமடைந்த ஒரு பிச்சைக்காரருக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய சம்பவம் கர்நாடகாவில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகாவின் பெல்லாரி மாவட்டம் , ஹூவின ஹடகலி என்ற டவுன் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக பசவா ( 45 ) என்ற மனதளவில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வசித்து வந்தார்.

இவர் பொதுமக்களிடம் ஒரு ரூபாய் மட்டுமே பிச்சையாக கேட்டு பெறுவார். அதற்கு மேல் எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டாராம்.

English summary

Karnataka Beggar: The incident in which thousands of people paid their last respects to a beggar who died in a road accident has caused talk of the town in Karnataka.