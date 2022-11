ஒருநாளுக்கு 3 முறை.. பள்ளி மாணவர்கள் தண்ணீர் குடிக்க ‛வாட்டர் பெல்’ திட்டம்.. அசத்தும் கர்நாடகா

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் உள்ள பள்ளிகளில் பாடவேளைகளுக்கு மத்தியில் மாணவ-மாணவிகள் தண்ணீர் குடிக்க வசதியாக ஒருநாளுக்கு 3 முறை ‛வாட்டர் பெல்' திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதன்படி ஒரு நாளைக்கு 3 முறை பள்ளிகளில் ‛வாட்டர் பெல்' ஒலிக்கப்பட உள்ளது.

மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தண்ணீர் மிக முக்கியமானதாகும். சிறுவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் தினமும் அதிகளவில் குடிநீர் குடிக்க வேண்டியது அவசியமானதாகும். இதனால் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.

ஆனால் தற்போதைய சூழலில் பலரும் போதிய அளவுக்கு தண்ணீர் குடிப்பது இல்லை. இதனால் மாணவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் உடல்நல பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு.. 6 பேரை விடுதலை செய்த சுப்ரீம் கோர்ட்.. திருநாவுக்கரசர் சொன்ன கருத்து!

English summary

In schools in Karnataka, water bell program is going to be implemented 3 times a day to facilitate the students to drink water between lessons. Accordingly, the water bell will be rung 3 times a day in schools.