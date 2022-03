"கலர்" மாறும் தென்னகம்?.. பள்ளிகளில் "பகவத்கீதை".. கமிட்டி ரெடியாகிறது.. கர்நாடக அமைச்சர் அதிரடி

Bangalore

oi-Hemavandhana

பெங்களூரு: "பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் பகவத்கீதையை சேர்ப்பது தொடர்பாக ஆய்வு நடத்த கமிட்டி அமைக்கப்படும், அதன்பின் முதல்வருடன் ஆலோசித்து முடிவு செய்யப்படும்" என்று கர்நாடக தொடக்க, உயர்நிலைப்பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் நாகேஷ் தெரிவித்தார்.

பாஜக ஆளும் குஜராத் மாநிலத்தில், பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில், பகவத் கீதை சேர்க்கப்படும் என்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியது.

வடமாநிலங்களில் இத்தகைய அறிவிப்பு வெளியாவது இயல்பு என்றாலும், பிறகு, பாஜக ஆட்சி நடைபெறும் இன்னொரு மாநிலமான கர்நாடகாவிலும் இதே பேச்சு கிளம்பியது பல தரப்பையும் அதிர வைத்தது.

பகவத் கீதையை பாடத்தில் அறிமுகம் செய்வதை வரவேற்கிறோம்.. செயல் ராவணன் மாதிரி இருக்கே: மணிஷ் சிசோடியா

