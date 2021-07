"நமஸ்காரா மேடம்.." தயங்கிய பசவராஜ் பொம்மை.. "உங்க அப்பாவையே தெரியும்" கன்னடத்தில் சொன்ன ஜெயலலிதா!

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவின் புதிய முதல்வராக பதவி ஏற்கும் பசவராஜ் பொம்மை, கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதா போன்ற தமிழக மூத்த அரசியல் தலைவர்களுடன் கடந்த காலங்களில் நெருக்கமாகப் பழகும் வாய்ப்பைப் பெற்றவர்.

2008ஆம் ஆண்டில் தான் அரசியலுக்கு காலடி எடுத்து வைத்து பாஜகவில் சேர்ந்தார் பசவராஜ் பொம்மை. கட்சிக்குள்ளும், ஆட்சி பதவிகளிலும் அவருக்கு தொடர்ந்து வளர்ச்சி தான் இருந்தது. இன்னொரு பக்கம்..

தமிழகத்தில் மூத்த அரசியல் தலைவர்களான கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகிய இருவருடனும் சந்தித்து உரையாடும் வாய்ப்பு பெற்றவர் பசவராஜ் பொம்மை. இதற்கு அவர் வகித்து வந்த நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்ற பதவி முக்கியமான காரணம்.

