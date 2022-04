சர்ச்சை பேச்சுகளின் பீரங்கி! யார் இந்த ஈஸ்வரப்பா! அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதற்கான காரணம் என்ன?

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் 40 சதவீத கமிஷன் புகார் கூறி காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை செய்த வழக்கில் கேஎஸ் ஈஸ்வரப்பா தனது அமைச்சர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்ய உள்ளார். சர்ச்சை பேச்சுக்களுக்கு பெயர் பெற்ற இவர் தான் டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக்கொடிக்கு பதில் காவிக்கொடி ஏற்றப்படும் எனவும் கூறியிருந்தார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக உள்ளார். ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சராக கேஎஸ் ஈஸ்வரப்பா உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேற்கொண்ட அரசு பணிகளுக்கான பணத்தை விடுவிக்க 40 சதவீதம் வரை அமைச்சர் ஈஸ்வரப்பா கமிஷன் கேட்டதாக கூறி காண்ட்ராக்டர் சந்தோஷ் பட்டீல் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்தார். இதுதொடர்பாக ஈஸ்வரப்பா மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளார். இந்த குற்றச்சாட்டை ஈஸ்வரப்பா இன்று அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளார்.

முதல்வர் சப்போர்ட் இருந்தும் ஈஸ்வரப்பா ராஜினாமா.. கர்நாடகாவில் நடந்தது என்ன? பரபர பின்னணி

KS Eshwarappa is set to resign from his ministerial post today in connection with the suicide of a contractor who complained of a 40 per cent commission in Karnataka. Named for his controversial speeches, he was the one who said that the saffron flag would be hoisted for national flag at the Red Fort in Delhi.