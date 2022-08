ஏம்மா.. "இதெல்லாம்" ஒரு கம்ப்ளைன்ட்டா.. கணவருக்கு எதிரான மனைவி புகாரை தள்ளுபடி செய்த கோர்ட்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரூ: கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் பெண் ஒருவர் கணவர் தன்னை துன்புறுத்துவதாக கூறி அவருக்கு எதிராக மனுத்தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் நீதிமன்றம் அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

மட்டுமல்லாது இதையெல்லாம் துன்புறுத்தலாக கருத முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் திட்டவட்டடமாக மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அப்படி என்ன மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளைதத்தான் அந்த பெண் வைத்தார்? ஏன் நீதிமன்றம் அவரின் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது? இதெல்லாம் துன்புறுத்தலா எனும் கேட்கும் அளவுக்கு என்ன நடந்து என்பதை குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பு விவரிக்கிறது.

(வன்கொடுமை தொடர்பாக கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு குறித்து உயர்நீதிமன்றம் கருத்து): A woman had filed a petition in the Karnataka High Court against her husband alleging that she was harassing her, but the court dismissed the petition.