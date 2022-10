’அங்கே’ கரண்ட் வைத்து..கர்நாடகாவில் நடந்த ‘விசாரணை’சம்பவம்! பட்டியலின இளைஞருக்கு இப்படி ஒரு கொடூரமா?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : கர்நாடக மாநிலத்தில் காவல்துறையினர் தன்னை விசாரணைக்கு என அழைத்துச் சென்று அந்தரங்க உறுப்பில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சி கொடுமை செய்ததாக பெங்களூரு காவல்துறை மீது பட்டியலின இளைஞர் ஒருவர் பரபரப்பு புகாரினை அளித்துள்ள சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆந்திர மாநிலத்தில் விசாரணை என்ற பெயரில் சிக்கிய நான்கு தமிழ் இளைஞர்களை காவல்துறையினர் எப்படியெல்லாம் கொடுமை செய்தார்கள் என்பதை மையப்படுத்தி இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் விசாரணை.

அட்டகத்தி தினேஷ், சமுத்திரக்கனி, முருகதாஸ் ஆகியோர் நடித்திருந்த இந்த திரைப்படம் காவல்துறையினர் தங்கள் சுயலாபத்திற்காக அப்பாவி இளைஞர்களை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தி கொடுமையான அடக்குமுறைகளை கையாண்டார்கள் என்பதை ரத்தம் சதையுமாக இந்த படம் பதிவு செய்திருந்தது.

English summary

In the Karnataka state, a young man has filed a sensational complaint against the Bengaluru police that the police took him for questioning and subjected him to electric shock in his private parts.