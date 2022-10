யாத்திரை போற நேரமா இது.. நிறுத்துங்க ராகுல்.. காங்கிரஸ் தலைவர் திடீர் கோரிக்கை

News

oi-Mani Singh S

பானாஜி: இமாசல பிரதேசம் மற்றும் குஜராத்தில் விரைவில் தேர்தல் நடக்க இருப்பதால் பாஜகவை வீழ்த்துவதற்காக பாதயாத்திரையை கைவிட்டு உடனடியாக அங்கு பிரசாரத்துக்கு செல்லுமாறு ராகுல் காந்தியை கோவா காங்கிரஸ் எம்.பி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்காக கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடா யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

English summary

The Goa Congress MP has urged Rahul Gandhi to abandon the padayatra and immediately go to campaign there to defeat the BJP as the elections are coming soon in Himachal Pradesh and Gujarat.