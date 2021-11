காதல் கணவருடன் சென்ற தங்கை.. பேருந்தில் ஏறி அண்ணன்கள் செய்த கொடூரம்.. ராமேஸ்வரம் பகீர்!

News

ராமேஸ்வரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடத்தை சேர்ந்தவர் ஜஸ்டின். மீனவர். இவரது மகன் வினித்(22). இவரும் அதே பகுதியை சேர்ந்த சுரேஷ் மகள் பில்கேஸ்(22) என்பவரும் காதலித்து வந்தனர்.

இருவரின் காதலுக்கு பில்கேஸ் வீட்டில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அவருக்கு வேறு மாப்பிள்ளை பார்த்தனர். விரைவில் நிச்சயம் நடக்க இருந்த நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு பில்கேஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறி காதலன் வினித்துடன் சென்றார்.

In Rameshwaram, the brothers hacked to married sister and her husband. The four injured in the attack were admitted to the Ramanathapuram Government Medical College Hospital