பாவம் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுமி.. மாமாவே பலாத்காரம் செய்த கொடூரம்! போக்சோவில் கைது

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: ஹரியானா மாநிலத்தில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 10 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மூன்று முறை பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளதால் சிறுமி தற்போது கருவுற்றிருக்கிறாள்.

இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் சிறுமியின் மாமா போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The incident of rape of a 10-year-old girl suffering from cancer in the state of Haryana has caused great shock. The girl is now pregnant after being raped thrice. The girl's uncle has been arrested under the POCSO Act following a complaint lodged by the girl's mother about the incident.