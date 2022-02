பாஜகவும் காங்கிரசும் மட்டமான அரசியல் செய்கின்றன.. கெஜ்ரிவால் ஆவேச குற்றச்சாட்டு!

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: பிரதமரின் பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளும் 'கேவலமான அரசியலில்' ஈடுபடுவதாக ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் அரவிந்த் கேஜரிவால் குற்றம் சாட்டினார்.

கடந்த மாதம் பஞ்சாப் சென்றிருந்த பிரதமர் மோடியின் பயணத்தில் பாதுகாப்பு மீறல் இருப்பதாக டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஏற்கெனவே கேள்வி எழுப்பினார்.

பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி, பிரதமர் மோடி பயணத்தில் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் கோட்டைவிட்டுவிட்டார், இந்த விஷயத்தில் சரியாக செயல்படவில்லை என்றும் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டினார்.

இனி சொத்தும் வாங்க மாட்டேன்.. எந்த தொழிலும் செய்ய மாட்டேன்.. சபதம் போட்ட பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித்

English summary

Aam Aadmi Party (AAP) leader Arvind Kejriwal has accused both the Congress and the BJP of engaging in 'disgusting politics' over the PM's security.