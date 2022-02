''பஞ்சாப்பில் பாகிஸ்தானை பிரதிபலிக்கிறார்கள்..'' - ஆம் ஆத்மி கட்சியைக் கடுமையாக சாடிய பிரதமர்

Chandigarh

சண்டிகர்: ஆம் ஆத்மி தலைவர் பஞ்சாப் மாநில முதல்வராக ஆசைப்படுகிறாரா அல்லது காலிஸ்தான் முதல்வராக ஆசைப்படுகிறாரா என பிரதமர் நரேந்திர மோடி, டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவாலைத் தாக்கிப் பேசியிருக்கிறார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், பஞ்சாப் மாநிலம் அப்ரோஹாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரசாரம் செய்தார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி என மூன்று முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இதில் ஆட்சியிலிருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கும் தான் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

On Punjab election campaign, Prime Minister accusing Aam Aadmi having the same agenda as Pakistan. He added that they want to break India and to join hands with separatists to get power