‛‛தாம்பத்யம்’’.. மனைவியை 2 மணிநேரம் தனி அறையில் கைதிகள் சந்திக்கலாம்.. பஞ்சாப்பில் சிறையில் அமல்!

சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் திருமண பந்தத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் சிறைகளில் உள்ள கைதிகள் தங்கள் மனைவி, கணவரை 2 மணிநேரம் தனி அறையில் சந்திக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பஞ்சாப்பில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் ஆம்ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது. பகவந்த் மான் முதல்வராக உள்ளார். தொடர்ச்சியாக மாநிலத்தில் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, பிலிப்பைன்ஸ், பாகிஸ்தான், பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளை போல் சிறைத்துறையில் சில மாற்றங்களை அம்மாநில அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.

Prisoners in Punjab have been given the opportunity to meet their husbands and wives in a separate room for 2 hours to ensure the bond of marriage.