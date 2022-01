மோடி பாதுகாப்பு.. பஞ்சாப் அரசிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் கேட்பு.. எஸ்.பி சஸ்பெண்ட்

Chandigarh

oi-Rayar A

சண்டிகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இன்று அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். முதலில் பிரதமர் ஹெலிகாப்டர் பயணம் மேற்கொள்ள இருந்தார்.

பாதுகாப்பு குளறுபடியால் பாலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட PM Modi-ன் கார்! | Oneindia Tamil

சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 மண்டலங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டாகிறதா?.. டேட்டா சொல்வது என்ன?

அதன்பிறகு மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் சாலை மார்க்கமாக செல்ல திட்டமிடப்பட்டது. அதனபடி சாலை மார்க்கமாக பதிண்டா என்ற இடத்தில் சென்றபோது விவசாயிகள் சிலர் அந்த பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Punjab Ferozepur Police SP Harman Hans has been suspended following a security breach during the Prime Minister's visit. The Union Home Ministry has already sought clarification from the Punjab government on the matter