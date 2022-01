பொதுவாழ்க்கைல உயிருக்கு பயம் கூடாது, படேலின் வார்த்தைகளுடன் பஞ்சாப் முதல்வரின் ட்விஸ்ட் ட்விட்..!

Chandigarh

சண்டிகர் : பஞ்சாபில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட பயணத்தின் போது பாதுகாப்பு குளறுபடி ஏற்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டி, உயிருக்கு பயந்தவர்கள் பொது வாழ்வுக்கு வரக்கூடாது என பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி வெளியிட்டிருக்கும் ட்விட்டர் பதிவுக்கு பாஜகவினர் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெற இருந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். இதற்காக பஞ்சாப் சென்ற பிரதமர் மோடி மோசமான வானிலை காரணமாக ஹெலிகாப்டர் பயணத்தை தவிர்த்து சாலை மார்க்கமாக செல்ல திட்டமிடப்பட்டது.

ஆனால் அப்பகுதியில் விவசாயிகள் போராட்டம் காரணமாக சாலை மறிக்கப்பட்டு இருந்ததால் பதிண்டா என்ற இடத்தில் உள்ள மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது. இதையடுத்து பாதுகாப்பு குளறுபடி காரணமாக பிரதமர் பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

The BJP has strongly condemned a Twitter post by Punjab Chief Minister Saranjit Singh Sunny saying that those who feared for their lives should not come to public life, quoting Sardar Vallabhbhai Patel on the security breach during Prime Minister Narendra Modi's visit to Punjab.