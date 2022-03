''எனக்கு ஓட்டு போடாதவர்களுக்கும் நான் தான் முதல்வர்' - பதவியேற்ற பின் பகவந்த் மானின் முதல் பேச்சு!

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: 'எனக்கு வாக்களிக்காதவர்களுக்கும் நான் முதல்வராக இருப்பேன்' என பஞ்சாப் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட பகவந்த் மான் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 117 தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 92 தொகுதிகளை கைப்பற்றி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றது. அதையடுத்து, டெல்லியில் மட்டுமே ஆட்சி செய்து வந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி பஞ்சாபிலும் ஆட்சி அமைக்கிறது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பகவந்த் மான், இன்று பகத்சிங் பிறந்த ஊரான கத்கர் கலன் கிராமத்தில் முதலமைச்சராக‌ பதவியேற்றார். அவருக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

பஞ்சாப் முதல்வராக பதவியேற்றார் ஆம் ஆத்மியின் பகவந்த் மான் - லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

English summary

"I will be the chief minister for those who do not vote for me," said Bhagwant Mann, who took over as Punjab chief minister.