இனி சொத்தும் வாங்க மாட்டேன்.. எந்த தொழிலும் செய்ய மாட்டேன்.. சபதம் போட்ட பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித்

Chandigarh

சண்டிகர்: தம் மீதான விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இன்று முதல் சொத்து வாங்க மாட்டேன் என பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

177 சட்டசபைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு பிப்ரவரி 20-ம் தேதி ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மார்ச் 10-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

English summary

Punjab Chief Ministerial candidate Saranjit Singh Sunny says, he would not buy the property from today. In response to the criticisms leveled against he replied in rally.