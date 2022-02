ராகுல் என்னை தீவிரவாதி என்கிறார்.. உங்களுக்கு பதில் இருக்கு.. பஞ்சாப் பிரசாரத்தில் கெஜ்ரிவால் ஆவேசம்!

Chandigarh

சண்டிகர்: ராகுல் காந்தி என்னை தீவிரவாதி என்கிறார், ஆனால் பிப்ரவரி 20ம் தேதிக்குப் பிறகு எல்லாவற்றுக்கும் விடைதெரியும் என கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப்பில் ஆளும் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு தான் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது.

பஞ்சாப் தேர்தல் பிரசாரத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி, கெஜ்ரிவாலை தீவிரவாதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பேசி இருந்தார். அதற்கு கெஜ்ரிவால் தற்போது பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

Rahul Gandhi calls me a terrorist, claimed Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal at an election rally in Punjab's Mohali. "He will get to know on February 20," he added.