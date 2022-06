10,11,12பொதுத்தேர்வுக்கு ஆப்சென்ட்டான மாணவர்களுக்கு மறுதேர்வு - பள்ளிக்கல்வி துறை அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதாத மாணவர்களை கண்டறிந்து, மறு தேர்வு நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, அனைத்து தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த மே மாதம் 5 ஆம் தேதி தொடங்கிய பொதுத் தேர்வு 31 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்து 27 லட்சம் மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வுகளை எழுதினர்.

இதில் ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெற்ற தேர்வுகளில் 45 ஆயிரம் மாணவர்கள் வரை தேர்வுக்கு வராமல் ஆப்சென்ட் ஆனது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மொத்தமாக 6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தேர்வு எழுதாமல் ஆப்சென்ட் ஆகியுள்ளனர்.

தற்போது மாநிலம் முழுவதும் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள் திருத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் முடிவடைந்த பின் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வரும் 17 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வரும் 23 ஆம் தேதியும், 11 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் ஜூலை மாதம் 7 ஆம் தேதியும் வெளியாக உள்ளன.

அதில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதாத மாணவர்களின் முழு விவரங்களை கண்டறிந்து வரும் ஜூலை மாதம் நடக்கக் கூடிய உடனடி தேர்வில் பங்கேற்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

இதே போல், 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதாத மாணவர்களும் மீண்டும் அழைக்கப்பட்டு உடனடி தேர்வில் பங்கேற்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.

English summary

District Education Officers have sent a circular to all head teachers asking them to take action to identify students who have not written the 10th, 11th and 12th class general examinations and conduct re-examinations.