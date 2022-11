10% இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பு.. சமூகநீதி போராட்டத்திற்கு பின்னடைவு.. முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கருத்து!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பு சமூகநீதி போராட்டத்துக்கு பின்னடைவு என்று முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் வழங்கப்படும் 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின், 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சமூகநீதி போராட்டத்திற்கு பின்னடைவு என்றும், சமூகநீதியை வென்றெடுப்பதற்கான நூற்றாண்டு கால போராட்டத்திற்கு ஒரு பின்னடைவாக தீர்ப்பு அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல், உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை ஆராய்ந்து, சட்ட நிபுணர்களுடன் ஆலோசித்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை பற்றி முடிவு செய்யப்படும் என்றும், சமூகநீதிக்கான குரல் நாடெங்கும் ஓங்கி ஒலித்திட செய்ய ஒத்த கருத்துடைய அமைப்புகள் ஒருங்கிணைய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin said that the Verdict of 10 percent reservation for the upper caste people is a setback for the social justice struggle.