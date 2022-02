தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு தேதி...இன்று மாலை அறிவிப்பு - அன்பில் மகேஷ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எஸ்எஸ்எல்சி, மற்றும் பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு எப்போது என்பது பற்றிய அறிவிப்பு இன்று மாலை வெளியாகும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார். பொதுத்தேர்வுகள் மே மாதம் நடைபெறும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில் தேர்வுக்கான கால அட்டவணை இன்று மாலை வெளியிடப்பட உள்ளது.

10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்வு கட்டாயம் நடைபெறும், மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும் என்றும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யமொழி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக அனைத்து அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மாணவர்கள் அனைவரும் ஆல்பாஸ் செய்யப்பட்டனர். 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே கணினி அல்லது மொபைல் மூலமாக ஆன்லைனில் பாடங்களை கற்று வந்தனர்.

கொரோனா பரவல் படிப்படியாக கட்டுக்குள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளதால் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதியில் இருந்து 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கியது. அதை தொடர்ந்து நவம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை என அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கியது. சுழற்சி முறையில் நேரடி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் அரையாண்டு, காலாண்டு தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது.

ஜனவரி மாதம் ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி மாதத்தில் மீண்டும் நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கின. பத்து, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல் திருப்புதல் தேர்வும் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில் மே மாதம் பொதுத்தேர்வு கட்டாயம் நடைபெறும் என்று உறுதியாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியிருந்தார். இந்த நிலையில் தேர்வு எப்போது நடைபெறும் என்றும் அதற்கான கால அட்டவணை மாலையில் வெளியாகும் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

Education Minister Anbil Mahesh Poyamozhi has said that the announcement of when the general examination will be held for students studying SSLC and Plus 2 will be released this evening. The timetable for the exam is to be released this evening.