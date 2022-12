கவுண்டவுன் “ஸ்டார்ட்”! அடுத்த 3 மணி நேரம்.. மழையில் நனையபோகும் 12 மாவட்டங்கள்.. உங்க ஊரு இருக்கா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி இருக்கும் நிலையில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் 12 மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. நாளை முதல் அடுத்த 28 ஆம் தேதி வரை கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில் தற்போது அடுத்த 3 மணி நேரம் மழை பெய்யும் மாவட்டங்களின் பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டு உள்ளன.

இன்று மதியம் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்து இருப்பதாவது, "தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று (24-12-2022) காலை 08:30 மணி அளவில் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து சுமார் 470 கிலோமீட்டர் கிழக்கே நிலை கொண்டுள்ளது.

இது மேற்கு-தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து 25ஆம் தேதி காலையில் இலங்கை கடற்கரை அருகில் நிலவக் கூடும். அதன் பிறகு மேலும் மேற்கு-தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து 26ஆம் தேதி காலையில் இலங்கை வழியாக குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும்.

English summary

The Chennai Meteorological Department has informed that there is a possibility of rain in 12 districts of Tamil Nadu in the next 3 hours as a low pressure zone is forming over the Bay of Bengal.