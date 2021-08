தமிழ்நாடு காவல் துறை அதிகாரிகள் 24 பேருக்கு குடியரசு தலைவர் விருது.. யார், யார்?.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: குடியரசுத் தலைவர் விருதுக்கு தமிழக காவல் துறை அதிகாரிகள் 24 பேர் தேர்வு செய்யப்பட் டுள்ளனர். காவல் துறையில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தவர்களுக்கு ஒவ்வொருஆண்டும் குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்த ஆண்டும் குடியரசுத் தலைவர் விருது பெற தமிழகத்தில் இருந்து தேர்வாகியுள்ள 24 பேர் கொண்ட காவல்துறை அதிகாரிகளின் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் தகைசால் பணிக்கான காவல் விருதுகள் க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரிவு வினித் தேவ் வான்கடேவுக்கும், மிழ்நாடு சிறப்பு போலீஸ் எக்ஸ் பட்டாலியன் ஜெயவேலுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. இதை தவிர தமிழக காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத்தலைவர் விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்த விவரங்கள் பின்வருமாறு:-

English summary

24 Tamil Nadu Police officers have been selected for the President's Award. The Presidential Awards are presented each year to those who have excelled in the police force