3 சீட்டாமே அவருக்கு.. "டிட்டோ வைகோ".. திமுகவையே மிஞ்சி டெல்லி பறக்கும் "தலைவர்".. ஹாட்டில் அறிவாலயம்

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் கமல் இடம்பெறுவார் என்ற அனுமானங்கள் வலம்வரும் நிலையில், அது தொடர்பாக முக்கிய தகவல் ஒன்று தமிழக அரசியல் களத்தை வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.. என்னவாம்?

மநீம பொறுத்தவரை, இந்த முறை தேர்தலில் தங்களை நிலைநாட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாயமும், தங்களின் எதிர்கால அரசியலை தீர்மானிக்க வேண்டிய நெருக்கடியும் ஏற்பட்டுள்ளது..

அதனால்தான், தனித்து போட்டியிடுவோம் என்று துணிந்து சொல்ல முடியாத நிலைமை மய்யத்துக்கு சூழ்ந்துள்ளது.. அதேபோல, மய்யத்தை தாங்கி பிடித்த பல தூண்கள் இன்று அக்கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றுவிட்டார்கள்.. தேர்தல்களில் அடுத்தடுத்த தோல்விகளில் தொண்டர்களும் சோர்ந்து உள்ளனர்.. அதனால், கூட்டணி என்ற விஷயத்தை தவிர்க்க முடியாத நிலைமை, கமலுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

3 + 1: Will the DMK alliance allocate 3 Seats to Kamalhasan and What is Congress going to do