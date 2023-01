3,184 பேர்.. தமிழக காவல்துறை, தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு தமிழக அரசு பதக்கம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆணை!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2023ம் ஆண்டு பொங்கல் திருநாளையொட்டி தமிழ்நாடு காவல் துறை மற்றும் சீருடை அலுவலர்கள், பணியாளர்களுக்கு பொங்கல் பதக்கங்கள் வழங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆணையிட்டுள்ளார். அதன்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தம் 3,184 பேருக்கு பதக்கம் வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை, தீயணைப்பு துறை என தனித்தனியே பிரித்து பதக்கங்கள் வழங்கப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் காவல் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணித்துறை, சிறைகள் மற்றும் சீர்த்திருத்த பணிகள் துறைகளில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் தங்களின் பணியில் வெளிப்படுத்தும் நிகரற்ற செயல்பாட்டை அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் நாளில் தமிழக முதலமைச்சரின் பதக்கங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி இந்த ஆண்டு மொத்தம் 3,184 பேருக்கு ‛தமிழக முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கங்கள்' வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆணை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

English summary

On the occasion of Pongal in 2023, Chief Minister Stalin has ordered to give Pongal medals to Tamil Nadu Police Department and uniformed officers and employees. Accordingly, a total of 3,184 people have been ordered to be awarded medals across Tamil Nadu. Medals are going to be given separately to police and fire departments.