வளிமண்டல சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னை: தமிழகத்தில் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வரை கனமழை தொடரும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. வளிமண்டல சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகின்றது. இதனால் கடந்த மூன்று தினங்களாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் பரவலாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகின்றது.

தொடர்ந்து தென்தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவுகின்ற வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக வரும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்காலில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

English summary

India Meteorological Department informed that heavy rain will continue in Tamil Nadu till November 8. The Indian Meteorological Department has said that due to atmospheric circulation, Tamil Nadu is likely to receive widespread rain.