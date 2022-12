அடிமடியிலேயே கை வைத்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள்.. அதிக ரேட்டுக்கு சேல்ஸ்.. 852 பேர் சஸ்பெண்ட்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட அதிக விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் 852 டாஸ்மாக் ஊழியர்களை பணி இடைநீக்கம் செய்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில் அவ்வப்போது மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதல் விலை வைத்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது.

பெரும்பாலான கடைகளில் இந்த நிலைதான் இருப்பதாகவும் அரசு நிர்ணயித்த நேரத்தை கடந்து விற்பனை செய்வது பார்களுடன் இணைந்து அதிக விலை வாங்குவது என சில முறைகேடுகள் நடப்பதாக மதுப்பிரியர்கள் அவ்வப்போது வேதனை தெரிவிப்பது உண்டு.

டாஸ்மாக் மதுபானங்கள் மீண்டும் விலை உயர்வு..? காரணம் என்ன? - உத்தரவால் குடிமகன்கள் கடும் அதிர்ச்சி..!

English summary

Tasmac management has taken action by suspending 852 Tasmac employees across Tamil Nadu following allegations that liquor was sold at a higher price than the prescribed price.