Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: "சொடக்கு மேல சொடக்கு போடனும்".. பாடலை பாடி டான்ஸ் ஆடி போலீஸ் மீது ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இளம் பெண் ஒருவர். இந்த சம்பவம் சென்னை சேத்துப்பட்டு ரயில் நிலையத்தில் நடந்திருக்கிறது.

மாஸ்க் அணியச் சொன்ன போலீஸார்.. சொடக்கு மேல சொடக்குபோடனும்.. டான்ஸ் ஆடிய பெண்: வழக்கு பாயுமா?

போலீசார் முககவசம் அணியாததற்கு அபராதம் விதித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த செயலை அந்த பெண் செய்திருக்கிறார் என்பது முதற்கட்ட தகவலில் தெரியவந்துள்ளது.

"சொடக்கு மேல சொடக்கு போடனும்".. பாடலை பாடி டான்ஸ் ஆடி பெண் செய்த அட்டகாசம் வீடியோவாக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த வீடியோ ட்விட்டர், பேஸ்புக் மற்றும் சமூக ஊடங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது,

English summary

"sodakku mela sodakku potanum" .. A young woman is singing and dancing to express her anger at the chennai police. The incident took place at the Chennai Chetput railway station.